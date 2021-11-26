«Камила Валиева — с другой планеты». Иностраннные блогеры — о рекорде в Сочи

Иностранные блогеры высоко оценили короткую программу российской фигуристки Камилы Валиевой на шестом этапе серии Гран-при в Сочи. За свой прокат ученица Этери Тутберидзе получила от судей 87,42 балла, обновив мировой рекорд.

«По сравнению с остальными девушками Тутберидзе Камила Валиева — с другой планеты. По крайней мере, на данный момент», — отметил в своём «твиттере» блоггер Glitter&Sport.

«Программа Камилы Валиевой была воздушной, глубокой по хореографии и музыке, как и на протяжении всего сезона», — написал американский журналист Джеки Вонг на своей странице в «Твиттере».

В Сочи фигуристка безупречно исполнила аксель в 3,5 оборота, тройной флип и каскад тройной лутц – тройной тулуп во второй половине программы.