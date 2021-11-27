Авербух оценил выступление Синициной и Кацалапова на этапе Гран-при в Сочи

Хореограф и постановщик, серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух прокомментировал выступление Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в произвольном танце на этапе Гран-при в Сочи.

Фигуристы допустили ошибку при исполнении поддержки, но это не помешало им выиграть этап и выйти в финал Гран-при.

«Мы все видели, что была ошибка, и не надо делать вид, что её не было. Прекрасно понимаем, что отрыв в мастерстве Синициной и Кацалапова настолько значимый, что не надо держаться за сердце и переживать. Мы выиграем этот турнир однозначно. Ведётся заочная борьба с французским дуэтом, уже всем ясно, что именно эти два дуэта будут разыгрывать олимпийское золото. Кстати, французы тоже допустили ошибку в произвольной программе на домашнем этапе Гран-при.

У французов в произвольной программе есть момент, когда танец начинает таять, распадаться, становиться обычным. Он всё равно виртуозен и фантастичен, но нить и энергия уходят. Наш танец выигрышен тем, что он идёт наверх. Должна быть кульминация, и мы набираем к финалу. В этом вижу залог дальнейшего успеха и победы в битве с сильнейшим французским дуэтом. И не страшно, что сейчас произошло такое недоразумение. Главное, что программа и первая часть изумительная, парящая. Не знаю, кто ещё катается в мире, как эта пара. Каждый элемент на чистом ребре конька, всё на месте. Совсем скоро на финале Гран-при мы станем свидетелями первой дуэли лидеров мирового фигурного катания», — сказал Авербух в эфире Первого канала.