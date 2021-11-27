«Катание, достойное чемпионов мира». Траньков — о выступлении Мишиной и Галлямова в Сочи
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Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков прокомментировал выступление в произвольной программе на этапе Гран-при в Сочи чемпионов мира Анастасии Мишиной и Александра Галлямова.
Мишина и Галлямов, шедшие вторыми после короткой программы, всего 0,03 балла уступили своему личному рекорду и выиграли этап Гран-при, выйдя в финал серии.
«Браво, ребята! Катание, достойное чемпионов мира. Молотят в этом сезоне свою произвольную программу, выдают чистые старты один за другим стартом. С короткой пока чуть хуже, но в произвольной такое преимущество, что кому-то сложно догнать и перегнать. Браво, большущие молодцы, с совсем другим лицом заканчивают свою программу», — сказал Траньков в эфире Первого канала.
Новость по темеМишина и Галлямов выиграли этап Гран-при в Сочи в парном катании
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