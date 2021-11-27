Ягудин — о выступлении Валиевой: это просто какой-то космос

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин поделился впечатлениями от победы российской фигуристки Камилы Валиевой на шестом этапе серии Гран-при, который проходил в Сочи (Россия). Валиева установила сразу два мировых рекорда — в произвольной программе (185,29) и по сумме двух выступлений (272,71). Второе место заняла Елизавета Туктамышева, а третье — Майя Хромых.



«Это просто какой-то космос. И если у Луны космос был только в музыкальном сопровождении, то здесь это…. Я вчера говорил о выступлении некоторых спортсменов, что так кататься нельзя, то так кататься нельзя, причём в хорошем смысле. Это какое-то безумие! Я не понимаю, как она это делает. Честно, нет слов», — сказал Ягудин в эфире Первого канала.