Ягудин — о выступлении Валиевой: это просто какой-то космос
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Олимпийский чемпион Алексей Ягудин поделился впечатлениями от победы российской фигуристки Камилы Валиевой на шестом этапе серии Гран-при, который проходил в Сочи (Россия). Валиева установила сразу два мировых рекорда — в произвольной программе (185,29) и по сумме двух выступлений (272,71). Второе место заняла Елизавета Туктамышева, а третье — Майя Хромых.
«Это просто какой-то космос. И если у Луны космос был только в музыкальном сопровождении, то здесь это…. Я вчера говорил о выступлении некоторых спортсменов, что так кататься нельзя, то так кататься нельзя, причём в хорошем смысле. Это какое-то безумие! Я не понимаю, как она это делает. Честно, нет слов», — сказал Ягудин в эфире Первого канала.
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