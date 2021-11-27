Победительница этапа Гран-при в Сочи в женском одиночном катании Камила Валиева заявила, что не хотела бы соревноваться с мужчинами.
В Сочи Камила обновила все три мировых рекорда – в короткой, произвольной и по сумме двух программ. С баллами, полученными за произвольный прокат (185,29), Камила выиграла бы произвольную программу на российском этапе Гран-при и в соревнованиях мужчин. Напомним, что лучшим в произвольной программе стал Михаил Коляда, набравший 180,16 балла (из них 92,52 за технику). Валиева только за технику получила 109,02 балла.
«Соревноваться вместе с мужчинами? Нет. Мне нравится в своей категории. У мужчин больше мышц, им проще даются тройные аксели и четверные. Мы делаем эти прыжки по-разному, – сказала Валиева на пресс-конференции.
- 27 ноября 2021
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