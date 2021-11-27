Американский журналист: Валиева сейчас находится в своей собственной лиге

Американский журналист Филип Херш высказался о выступлении российской фигуристки Камилы Валиевой на этапе Гран-при в Сочи. Ученица Этери Тутберидзе обновила все три мировых рекорда.

«Включите меня в число тех, кто встал, чтобы поаплодировать Валиевой. Это было просто невероятно, даже с маленькой-маленькой ошибкой. Это её мир, и все остальные могут только восхищаться.

Всё равно хотелось бы видеть от Валиевой больше экспрессии в первые три минуты, но она дома она добавила в этом компоненте по сравнению со Skate Canada. Кстати, она бы выиграла и в соревновании мужчин, с отрывом в шесть баллов.

Валиева сейчас находится в своей собственной лиге, на голову выше даже своих грозных соперниц из России. Она выдала рекордные результаты в короткой и произвольной программах, а техническая оценка в произвольной программе (109,02) почти на девять очков лучше, чем у всех остальных. И почти на 15 очков лучше, чем у действующей чемпионки мира Щербаковой», — написал Херш на своей странице в «Твиттере».