Алина Загитова опубликовала трогательный пост в «Инстаграме», посвящённый Дню матери

Олимпийская чемпионка – 2018 в женском одиночном катании, российская фигуристка Алина Загитова опубликовала трогательный пост в «Инстаграме» в честь международного Дня матери.
«Мама! В три года ты поставила меня на коньки и с того момента ни разу не сомневалась в моём успехе. Спасибо тебе за всё, что делала для меня, когда я была маленькая, и за то, что делаешь сейчас! Все мои достижения — твоя заслуга. Люблю тебя и безумно скучаю.
Пока мы были маленькими, мамы заботились о нас. Настало время поменяться местами. Ребята, подойдите сегодня к своей маме и крепко обнимите её. Просто, без слов. Она все поймёт. Да и не только сегодня, каждый день говорите, показывайте своими поступками, как много она значит для вас», — написала Загитова в своём «инстаграме».
Публикация доступна в «инстаграме» Алины Загитовой.
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