Канадский хореограф: Валиева выступает в своей собственной лиге

Бывший канадский фигурист, а ныне хореограф Эшер Хилл поделился впечатлениями от победы россиянки Камилы Валиевой на Гран-при России в Сочи.

«Валиева стала обладательницей трёх мировых рекордов: в короткой программе, в произвольной и по сумме программ. Она побила свой же мировой рекорд, установленный на Skate Canada. При этом её прокат в произвольной программе даже не был чистым. Она не смогла выполнить запланированный тройной сальхов.

Валиева выступает в своей собственной лиге. Некоторые люди расстроились, что её каскад — четверной тулуп+тройной тулуп — оценили так же, как аналогичное выступление Юдзуру Ханю. Я считаю, что она заслужила это и даже больше. Да, положение рук над головой не было идеальным, но положение её тела было таковым. Держать руки над головой при исполнении прыжка невероятно сложно. Её четверной тулуп был выполнен очень мощно и уверенно», — сказал Хилл в эфире CBS Sports.

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