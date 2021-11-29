Камила Валиева прокомментировала победу на этапе Гран-при в Сочи

Победительница этапа Гран-при в Сочи в женском одиночном катании Камила Валиева обратилась к тренерам и болельщикам в своём «инстаграме».
«Спасибо всем моим тренерам за то, что делаете меня сильнее и лучше. Спасибо, Сочи, за необыкновенную атмосферу, за впечатления и эмоции!!! Я очень признательна зрителям и болельщикам. Ваше поддержка — это очень круто», — написала Валиева.
В Сочи Камила обновила все три мировых рекорда – в короткой, произвольной и по сумме двух программ. С баллами, полученными за произвольный прокат (185,29), Камила выиграла бы произвольную программу на российском этапе Гран-при и в соревнованиях мужчин. Напомним, лучшим в произвольной программе стал Михаил Коляда, набравший 180,16 балла (из них 92,52 за технику). Валиева только за технику получила 109,02 балла.
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