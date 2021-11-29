В ISU отреагировали на закрытие границ Японии перед грядущим финалом Гран-при

Международный союз конькобежцев (ISU) отреагировал на новость о закрытии границ в Японии из-за распространения нового штамма коронавируса. С 9 по 12 декабря в Осаке должен пройти финал Гран-при по фигурному катанию.

«ISU известно о недавнем заявлении японских властей об ограничении въезда в Японию. Мы находимся в постоянном контакте с Федерацией фигурного катания Японии и японскими властями, чтобы прояснить, какие последствия это новое событие может иметь для финала Гран-при. Дополнительная информация будет доступна, когда правительство оценит ситуацию и проинформирует об этом японскую федерацию», — приводит информацию от ISU журналист Филипп Херш в своём «твиттере».

В финале Гран-при должны выступить пять российских фигуристок-одиночниц — Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова, Майя Хромых и Алёна Косторная. Также в финал пробились четыре российские спортивные пары: Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. В мужском одиночном катании Россию представит Михаил Коляда, в танцах на льду — Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

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