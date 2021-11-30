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Стало известно, когда выйдет большое интервью с Этери Тутберидзе

Стало известно, когда выйдет большое интервью с Этери Тутберидзе
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе дала большое эксклюзивное интервью «Первому каналу», сообщает Tv Mag. Новый проект «Этери. Диалоги с королевой льда» выйдет в эфир 11 декабря. Общаться с Тутберидзе будет ведущий Первого канала Дмитрий Борисов.

Отметим, что завтра, 1 декабря пройдут съёмки вечернего шоу «Вечерний Ургант», участницами которого станут фигуристки из группы Тутберидзе, которые выступят в финале Гран-при в Осаке (Япония): Анна Щербакова, Майя Хромых, Камила Валиева и Алёна Косторная. Соревнования запланированы на период с 9 по 12 декабря.

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