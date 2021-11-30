Стало известно, когда выйдет большое интервью с Этери Тутберидзе
Поделиться
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе дала большое эксклюзивное интервью «Первому каналу», сообщает Tv Mag. Новый проект «Этери. Диалоги с королевой льда» выйдет в эфир 11 декабря. Общаться с Тутберидзе будет ведущий Первого канала Дмитрий Борисов.
Отметим, что завтра, 1 декабря пройдут съёмки вечернего шоу «Вечерний Ургант», участницами которого станут фигуристки из группы Тутберидзе, которые выступят в финале Гран-при в Осаке (Япония): Анна Щербакова, Майя Хромых, Камила Валиева и Алёна Косторная. Соревнования запланированы на период с 9 по 12 декабря.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 30 ноября 2021
-
20:22
-
17:49
-
17:17
-
16:33
-
16:02
-
14:55
-
11:40
-
11:36
-
11:31
-
10:51
-
10:36
-
10:07
-
09:27
-
08:42
-
07:34
- 29 ноября 2021
-
21:10
-
20:40
-
15:32
-
15:26
-
14:55
-
14:54
-
14:27
-
14:04
-
13:51
-
13:18
-
12:19
-
11:58
-
11:19
-
11:09
-
11:09
-
10:47
-
08:34
-
08:00
-
07:46
-
07:41
Партнерский контент