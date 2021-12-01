Алёна Леонова оценила «беготню» Косторной и Трусовой от Тутберидзе к Плющенко и обратно

Серебряный призёр чемпионата мира по фигурному катанию Алёна Леонова поделилась мнением о решениях российских фигуристок Алёны Косторной и Александры Трусовой. В межсезонье-2020 Косторная и Трусова, занимавшиеся под руководством заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, перешли в тренерскую академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, однако год спустя вернулись обратно.
«Вот это в моём понимании, скорее, беготня от тренера к тренеру. К тому же переход был в предолимпийском сезоне, поэтому выглядело это очень странно.
В итоге они решили, что в группе Тутберидзе им было лучше. В любом случае они попробовали, а если не попробуешь, то и не узнаешь», — сказала Леонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Островской.
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