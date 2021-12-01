«Лучше бы кого-то воспитали». Татьяна Тарасова — об идее Норвегии поднять возрастной ценз

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала идею норвежской ассоциации конькобежцев поднять возрастной ценз в фигурном катании. В настоящее время возрастной ценз составляет 15 лет, норвежцы предложили поднять его до 17 лет.

«Нашим девочкам ничего не сможет помешать побеждать и кататься так же потрясающе. Лучше бы норвежцы кого-то попробовали воспитать, чем выдвигать какие-то предложения.

В Норвегии вообще нет фигуристов, ни одного человека — о каких предложениях может идти речь? Наши девочки побеждают и будут побеждать в любом возрасте, потому что они самые лучшие», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!