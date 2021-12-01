Фигуристка Алёна Косторная рассказала о новом увлечении

Чемпионка Европы – 2020 Алёна Косторная на своей странице в «Инстаграме» показала фотографии с записи программы «Вечерний Ургант», которая выйдет в эфир в пятницу, 3 декабря, и рассказала о новом увлечении.

«Пока что я покажу только две фотографии с сегодняшнего съёмочного дня. Но также расскажу про своё новое увлечение. Ни для кого не секрет, что я люблю работать на камеру, и в связи с этим делюсь с вами крутой новостью… Да, теперь я буду вести свой YouTube-канал, так что включайте звук своих телефонов и не пропустите моё первое видео!» — написала Косторная.

Фото можно посмотреть на странице Алёны Косторной в «Инстаграме».

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