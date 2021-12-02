Елизавета Туктамышева рассказала, что важнее всего в жизни
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Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева рассказала, что, по её мнению, самое важное в жизни.
«Самое важное в жизни — уметь слышать себя, а не окружающих. Делать то, что нравится тебе, а не другим. Верить в свои возможности и игнорировать тех, кто пытается заставить сомневаться в себе.
И знайте: haters gonna hate, skaters gonna skate (ненавистники пусть ненавидят, фигуристы пусть катаются. — Прим. «Чемпионата»)», — написала Туктамышева на своей странице в социальной сети «Инстаграм», прикрепив текст к своей фотографии.
Фото: https://www.instagram.com/p/CW8eBYWtV7F/
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