Елизавета Туктамышева рассказала, что важнее всего в жизни

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева рассказала, что, по её мнению, самое важное в жизни.

«Самое важное в жизни — уметь слышать себя, а не окружающих. Делать то, что нравится тебе, а не другим. Верить в свои возможности и игнорировать тех, кто пытается заставить сомневаться в себе.

И знайте: haters gonna hate, skaters gonna skate (ненавистники пусть ненавидят, фигуристы пусть катаются. — Прим. «Чемпионата»)», — написала Туктамышева на своей странице в социальной сети «Инстаграм», прикрепив текст к своей фотографии.

Фото: https://www.instagram.com/p/CW8eBYWtV7F/

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!



