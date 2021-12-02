Президент ФФККР: Гран-при — коммерческий турнир. Он не имеет решающего значения перед ОИ

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал решение организаторов отменить финал Гран-при по фигурному катанию. Соответствующий турнир должен был пройти в Осаке (Япония) в следующие выходные, с 9 по 12 декабря.

«Гран-при – это не подготовка к Олимпиаде, а коммерческий турнир. Это интересный старт для спортсменов, который входил в план, но решающего значения при подготовке к Олимпийским играм он абсолютно не имеет», — приводит слова Александра Горшкова пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).

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