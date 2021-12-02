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Алина Загитова после критики удалила из TikTok видео танца в купальнике

Алина Загитова после критики удалила из TikTok видео танца в купальнике
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова после критики со стороны подписчиков удалила со своей страницы в социальной сети TikTok видео с танцем в купальнике.

Алину обвинили в том, что она ведёт себя распущенно, что несвойственно татарам и мусульманам.

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года, чемпионка мира (2019) и Европы (2018), победительница финала Гран-при (2017), чемпионка России (2018). Алина — первая в истории России фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. В декабре 2019 года Загитова приостановила карьеру. Спортсменка участвует в ледовых шоу, является ведущей телепроекта «Ледниковый период», учится на факультете журналистики.

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