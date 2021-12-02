Татьяна Тарасова резко отреагировала на критику в адрес Загитовой за танец в купальнике

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заступилась за олимпийскую чемпионку 2018 года в женском одиночном катании Алину Загитову. Ранее Загитова выложила танец в купальнике и оказалась под огнём критики со стороны подписчиков.
«А что, в купальнике нельзя, что ли, сниматься? На всякое дерьмо не хочется обращать внимания. Людям делать нечего», — приводит слова Тарасовой «Спорт-экспресс».
Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира (2019) и Европы (2018), победительница финала Гран-при (2017), чемпионка России (2018), серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, серебряный медалист чемпионата Европы (2019), финала Гран-при (2018) и чемпионата России 2017 года.
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