«Тик-Ток, ты чего?» Загитова сообщила, что её видео в купальнике заблокировали

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова опровергла информацию, что удалила со своей страницы в социальной сети TikTok видео с танцем в купальнике после критики со стороны подписчиков. Алину обвинили в том, что она ведёт себя распущенно, что несвойственно татарам и мусульманам.

Как оказалось, ролик заблокировала сама соцсеть за нарушение правил сообщества. В подтверждение этого в «сториз» своей страницы в «Инстаграме» Алина опубликовала скриншот главной страницы своего аккаунта в TikTok и написала: «Тик-Ток, ты чего?»

Фото: «Инстаграм» Алины Загитовой

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года, чемпионка мира (2019) и Европы (2018), победительница финала Гран-при (2017), чемпионка России (2018). Алина — первая в истории России фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. В декабре 2019 года Загитова приостановила карьеру. Спортсменка участвует в ледовых шоу, является ведущей телепроекта «Ледниковый период», учится на факультете журналистики.