Евгения Медведева прокомментировала выступления с Даней Милохиным в «Ледниковом периоде»

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева поделилась мнением об участии в телепроекте «Ледниковый период», где она выступает в паре с тиктокером Даней Милохиным.
«Ледниковый период», в котором я участвую вместе с певцом и тиктокером Даней Милохиным, действительно занимает большую часть моей жизни сейчас. У нас неплохо получается, я думаю. Это тоже мне интересно, потому что это новая для меня история — я ведь одиночница, а тут катаюсь в паре, да ещё и с непрофессионалом. Но это и придаёт мне мотивацию к тренировкам, да и соревнования в рамках этого проекта на самом деле не лишены переживаний.
Я не ожидала, что у нас будут такие высокие баллы. И когда мы сидим в кисс-энд-край и объявляют наши оценки, эмоции такие же, как и на соревнованиях. И порой ловлю себя на ощущении сродни тому, как будто я побила мировой рекорд в 14-й раз», — приводятся слова Медведевой на официальном сайте Международного олимпийского комитета.
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