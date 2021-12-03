Министр спорта заявил, что Россия смогла бы принять финал Гран-при по фигурному катанию

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что Россия в состоянии принять финал Гран-при по фигурному катанию. Изначально турнир должен был пройти в Осаке (Япония) с 9 по 12 декабря, состязания отменили из-за распространения нового штамма коронавируса.

«Не могу ничего сказать, к нам никто не обращался. Но такие возможности, как мне кажется, в стране есть. Решение за ISU», — приводит слова Матыцина «РИА Новости Спорт».

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил о закрытии границ для иностранцев с 30 ноября. Так в стране отреагировали на распространение нового штамма коронавируса.

В минувшем сезоне из-за пандемии коронавируса отменили финал Гран-при в Пекине (Китай).

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