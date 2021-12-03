«С какого норвежского ляда?» Губерниев — о призыве поднять возрастной ценз у фигуристок

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил идею норвежской ассоциации конькобежцев поднять возрастной ценз в фигурном катании. В настоящее время возрастной ценз составляет 15 лет, норвежцы предложили поднять его до 17 лет.

«Понятное дело, норвежцы сейчас не будут обращаться в ООН: а давайте мы запретим людям, у которых есть серьёзные проблемы с дыхательными путями, пользоваться сальбутамолом, выступать на чемпионатах мира и одерживать яркие победы над русскими. Нет, об этом речи не идёт. Люди хотят выигрывать, видя блистательное одиночное женское катание из России.



Но меня возмущает другое. Люди из страны, которая исповедует демократические институты, говорят о нарушении прав человека. Понятное дело, что если мы сейчас, например, в бобслее, где юниорский возраст до 26 лет, вдруг разрешим 14-летним выступать, — это безумие. Это примерно те же самые дискуссии: а давайте мы будем алкоголь продавать с 21 года. Здорово. А в армию мы будем забирать с 18 лет? То есть в атаку нам идти с 18 можно, а алкоголь надо покупать с 21. Но там уже соответствующие инстанции разберутся.



Мы говорим о нарушении прав человека. С какого норвежского ляда не могут в фигурном катании или каких-то других видах спорта вроде гимнастики выступать юные девчонки? Там же в любом случае есть возрастной ценз. 10-летних же никто не выгоняет, боже сохрани. А так всё нормально, правила прописаны. Друзья, чтобы влиять на иностранную политику, нужно наращивать экономические, социальные, образовательные функции», — сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».

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