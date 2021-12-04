Щербакова рассказала Урганту, как прыгала с парашютом

Чемпионка мира в женском одиночном катании Анна Щербакова на шоу «Вечерний Ургант» рассказала, как во время отпуска в Дубае прыгнула с парашютом.
«Да, я прыгнула с парашютом. Когда Даниил Маркович узнал, что я буду в Дубае, он посоветовал, что можно сделать, а в конце в шутку добавил: «Главное, с парашютом не прыгай». После чего он говорит, что заходит в «Инстаграм», а там я: «Всем привет. Сегодня я буду прыгать с парашютом». Выбрала абсолютно безопасный вариант, прыгала с инструктором, который всё за меня делал. Я просто летела.
Было волнительно во время ожидания прыжка. Когда летели в самолёте, там огромная дыра — вот из-за этого было немного страшно. Но в момент прыжка, в принципе, было то, чего я ждала. Мне это очень нравится. Не хотелось ли тулуп исполнить во время прыжка? Это уже на следующий раз цель», — сказала Щербакова.
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