Американский журналист пошутил о российской вакцине от коронавируса, упомянув Мишина

Американский журналист Дэвид Лис в подкасте The Skating Lesson пошутил по поводу российской вакцины от коронавируса, упомянув 80-летнего заслуженного тренера России по фигурному катанию Алексея Мишина.

«Русская вакцина эффективна на 60%, а маска Алексея Мишина покрывает 40% его подбородка. Итого — стопроцентная безопасность», — сказал Лис.

На минувшей неделе было объявлено об отмене финала Гран-при по фигурному катанию в Осаке (Япония) из-за угрозы распространения нового штамма коронавируса. Соревнования должны были пройти с 9 по 12 декабря.

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