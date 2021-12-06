Американский журналист пошутил о российской вакцине от коронавируса, упомянув Мишина
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Американский журналист Дэвид Лис в подкасте The Skating Lesson пошутил по поводу российской вакцины от коронавируса, упомянув 80-летнего заслуженного тренера России по фигурному катанию Алексея Мишина.
«Русская вакцина эффективна на 60%, а маска Алексея Мишина покрывает 40% его подбородка. Итого — стопроцентная безопасность», — сказал Лис.
На минувшей неделе было объявлено об отмене финала Гран-при по фигурному катанию в Осаке (Япония) из-за угрозы распространения нового штамма коронавируса. Соревнования должны были пройти с 9 по 12 декабря.
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