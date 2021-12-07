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Максим Ковтун исполнил коронный элемент Юдзуру Ханю в день рождения японского фигуриста

Максим Ковтун исполнил коронный элемент Юдзуру Ханю в день рождения японского фигуриста
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Неоднократный призёр чемпионатов Европы, четырёхкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун в день рождения двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю исполнил коронный элемент японца гидроблейд.

Видео можно посмотреть на странице Максима Ковтуна в «Инстаграме».

Отвечая на вопрос подписчика, Максим подтвердил, что таким способом поздравил Юдзуру.

Ханю — двукратный олимпийский чемпион 2014 года и 2018 года в одиночном катании, двукратный чемпион мира (2014, 2017). В сезоне-2021/2022 он планировал показать аксель в 4,5 оборота на одном из этапов Гран-при (в Японии или России), но из-за травмы снялся с этих соревнований, однако не отказался от планов выступить на Играх-2022 в Пекине, став первым исполнителем четверного акселя.

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