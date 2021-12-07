Скопцова и Алёшин выиграли Кубок Санта-Клауса с оценками на полбалла ниже Дэвис и Смолкина

Российские фигуристы Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин одержали победу на Кубке Санта-Клауса в Венгрии. По сумме двух танцев дуэт набрал 199,41, что значительно превышает их личный рекорд, а также баллы, с которыми они стали бронзовыми призёрами чемпионата России – 2021 (196,97).
Напомним, после того как Диана Дэвис и Глеб Смолкин на Кубке Варшавы получили 199,90 балла, мама Скопцовой заявила, что дочери Этери Тутберидзе завышают баллы, потому что хотят отправить Диану на Игры в Пекин, чтобы та стала чемпионкой в командном турнире. Теперь баллы фигуристов на турнирах одного уровня практически равны.
Фигурное катание. Кубок Санта-Клауса. Будапешт, Венгрия
Танцы на льду
1. Анастасия Скопцова / Кирилл Алёшин (Россия) – 199,41
2. Мария Игнатьева / Даниил Земко (Венгрия) – 177,81
3. Холли Харрис / Джейсон Чан (Австралия) – 172,84
4. Шарлотта Лафонд-Фурнье / Ричард Кам (Новая Зеландия) – 167,77
5. Влада Павленина / Александр Алексанян (Россия) – 155,45
6. Екатерина Кузнецова / Александр Колосовский (Азербайджан) – 133,11.
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