Скопцова и Алёшин выиграли Кубок Санта-Клауса с оценками на полбалла ниже Дэвис и Смолкина

Российские фигуристы Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин одержали победу на Кубке Санта-Клауса в Венгрии. По сумме двух танцев дуэт набрал 199,41, что значительно превышает их личный рекорд, а также баллы, с которыми они стали бронзовыми призёрами чемпионата России – 2021 (196,97).

Напомним, после того как Диана Дэвис и Глеб Смолкин на Кубке Варшавы получили 199,90 балла, мама Скопцовой заявила, что дочери Этери Тутберидзе завышают баллы, потому что хотят отправить Диану на Игры в Пекин, чтобы та стала чемпионкой в командном турнире. Теперь баллы фигуристов на турнирах одного уровня практически равны.



Фигурное катание. Кубок Санта-Клауса. Будапешт, Венгрия

Танцы на льду

1. Анастасия Скопцова / Кирилл Алёшин (Россия) – 199,41

2. Мария Игнатьева / Даниил Земко (Венгрия) – 177,81

3. Холли Харрис / Джейсон Чан (Австралия) – 172,84

4. Шарлотта Лафонд-Фурнье / Ричард Кам (Новая Зеландия) – 167,77

5. Влада Павленина / Александр Алексанян (Россия) – 155,45

6. Екатерина Кузнецова / Александр Колосовский (Азербайджан) – 133,11.