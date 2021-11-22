«Номер один в пирамиде Этери». Судьи открыто тянут дочь Тутберидзе на Олимпиаду в Пекине?

В фигурном катании что ни день, то новая драма. В этот раз в центре жаркого скандала оказалась дочь известного тренера Этери Тутберидзе. После мощнейшего прорыва Дианы Дэвис и Глеба Смолкина на скромном турнире в Варшаве на фигуристов обрушилась волна критики. Болельщики и специалисты усомнились в стремительном прогрессе учеников Игоря Шпильбанда и объяснили их успех не упорными тренировками, а преференциями со стороны влиятельных покровителей.

Разговоры о блате для дочери Тутберидзе не стихают ни на минуту. Диану обвиняют в том, что она рвётся на Олимпиаду с помощью связей.

Неожиданный прорыв Дэвис и Смолкина в Варшаве

Для российских фигуристов выступление на этапе Гран-при в Гренобле закончилось благополучно. Наши спортсмены завоевали пять медалей, причём две из них оказались золотыми. Однако это достижение померкло на фоне яркой и уверенной победы Дианы Дэвис и Глеба Смолкина на турнире категории «Б» в Варшаве. Ученики Игоря Шпильбанда установили личный рекорд в ритм-танце и заочно обыграли второй дуэт страны Александру Степанову и Ивана Букина почти на два балла.



Результат Дианы и Глеба действительно впечатляет: 81,30 за ритм-танец — это почти на 6 баллов больше, чем они набирали на старте сезона в Америке, и на 8, чем неделю назад в Австрии. Отдельного внимания заслуживает их оценка за технику — 47,30 балла. Лишь полбалла отделяют Дэвис и Смолкина от действующих чемпионов мира Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, а вице-чемпионы Европы — 2019 Степанова и Букин и вовсе уступают им около трёх баллов. В произвольном танце спортсмены выступили менее удачно, но всё равно получили от судей весьма приятные оценки — 118,60 балла, в сумме — 199,90.



Прогресс спортсменов виден невооружённым глазом, особенно если учитывать, что пара только недавно дебютировала на взрослом уровне, а по юниорам показывала куда более скромные результаты. На последнем юниорском чемпионате мира Диана и Глеб заняли лишь пятое место, а в финале Гран-при стали последними.

К оценкам Дэвис и Смолкина есть вопросы

Конечно, нельзя исключать, что в предолимпийское межсезонье фигуристы особенно усердно работали на тренировках, благодаря чему и произошёл скачок в качестве катания. Но, по словам их тренера Игоря Шпильбанда, добиться прогресса в танцах можно только при комплексном представлении на льду. Нужно делать упор на хореографию, скольжение, связки, взаимоотношения между партнёрами. И если держать позицию, двигаться плавно, чувствуя музыку и показывая эмоции, у Дэвис и Смолкина получается, то с технической базой у них есть проблемы.



Диане и Глебу банально не хватает стабильности. Их оценки колеблются от старта к старту, и не всегда в этом прослеживается связь. Так, совершенно внезапно партнёр получил в Варшаве третий уровень за твиззл, хотя ни разу не допускал подобную ошибку в сезоне. Даже на Гран-при Канады он заработал максимум от арбитров. В Ванкувере ребята получили второй уровень на других элементах — круговой дорожке шагов и дорожке на одной ноге. При этом на других турнирах судьи ставили им и третий, и даже четвёртый уровень.



Не секрет, что при разных технических бригадах оценки могут отличаться. Но, во-первых, в танцах на льду это менее распространено, а во-вторых, погрешность слишком велика. Естественно, к арбитрам, которые работали в Польше, сразу же возникли вопросы.

«Магия началась, когда судьи сходили поужинать с Тутберидзе»

В недоумении от оценок Дэвис и Смолкина остались и зарубежные специалисты. Не поняла решения арбитров олимпийская чемпионка из Канады Меган Дюамель. Поддержал её и скандально известный журналист Дэвид Лис, объяснивший успех российских танцоров протекцией вышестоящих лиц, включая маму фигуристки Этери Тутберидзе.



«В России пишут, что в танцах на льду происходит настоящее чудо: пара Диана Дэвис и Глеб Смолкин внезапно ворвалась в мировую элиту. Говорят, что магия началась вчера на Кубке Варшавы. Это бред! Магия началась в прошлом сезоне, когда внезапно, после того как судьи сходили поужинать с матерью Дианы Этери Тутберидзе на её день рождения, Дэвис и Смолкин превзошли более красивую и предпочтительную пару Анжелики Крыловой.



Номер один в пирамиде Тутберидзе — лучшая дочь! 81 балл в ритм-танце, чуть не перевалили за 200 по сумме. Официально вторые среди танцоров на льду всей матушки России! Диана Дэвис собственной персоной. Кто вам говорил, когда эта девушка поедет на Олимпиаду?» — сказал Лис на YouTube-канале The Skating Lesson.



Несмотря на радикальность подобного заявления, нельзя не отметить, что разговоры о поблажках для Дэвис ведутся уже давно. Ещё перед началом этого сезона разгорелись споры относительно неожиданного попадания Дианы и Глеба в число участников Гран-при. Фигуристы не выполнили критерии отбора, установленные Международным союзом конькобежцев, но всё равно попали в заявку. Уже тогда спортсменов заподозрили в использовании связей для продвижения по карьерной лестнице в обход так называемой «очереди».

Дочь Тутберидзе рвётся на Олимпиаду

Если же говорить о целях и задачах на этот сезон, то после турнира в Польше становится понятно, что спортсмены серьёзно настроены попасть на Олимпиаду в Пекине. И шансы на это у Дэвис и Смолкина огромные, ведь, помимо хороших результатов на соревнованиях, им на руку играют обстоятельства. У наших топовых танцоров в этом году проблемы сыплются одна за другой: перенесли тяжёлую болезнь Александра Степанова и Тиффани Загорски, беспокоит боль в спине Никиту Кацалапова. Позиции чемпионов мира в сборной России кажутся неоспоримыми, а вот подвинуть остальные пары Диана с Глебом вполне способны. Мама прямой конкурентки дочери Тутберидзе Анастасии Скопцовой и вовсе уверена, что Дэвис/Смолкин попадут в командный турнир на Олимпиаде.



«Так об этом уже все говорят: на командном турнире Олимпиады будет замена на произвольный танец, типа у Никиты Кацалапова спина и всё такое. И Дэвис — олимпийская в команде», — написала Скопцова в «Инстаграме».



В любом случае борьба за путёвки в Китай будет ожесточённая. Третья пара России Загорски и Гурейро находятся в шатком положении: у них совсем не остаётся времени на подготовку, а соперники уже наступают им на пятки. Что уж говорить, если под вопросом и место Степановой и Букина?



Однако хотелось бы верить, что если Диана и Глеб попадут в заявку на Игры, то произойдёт это честно, а не потому, что она — дочь Этери Тутберидзе, а он — сын актёра Бориса Смолкина.