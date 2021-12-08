Ирина Слуцкая: если поднимут возрастной ценз, то мир потеряет сильнейших спортсменов

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Ирина Слуцкая высказала мнение о повышении возрастного ценза в фигурном катании.
«До сих пор продолжаются рьяные дискуссии по поводу повышения возрастного ценза в фигурном катании. То, что сейчас наши спортсменки в 14 лет прыгают четвертные прыжки, — это действительно здорово! Наших молодых звёздочек заслуженно знает весь мир!
Но. Я считаю, что если поднимут возрастной ценз, то мир потеряет сильнейших спортсменов. Мы лишимся зрелищности и конкуренции, за счёт которых наш вид спорта стал популярнейшим на сегодняшний день. Кроме того, если наши фигуристки в 15 лет могут показывать прекрасное катание с исполнением сложнейших элементов, то зачем запрещать им это?!
Последнее повышение возрастного ценза было в 1998 году после Олимпийских игр в Нагано. Тогда установили минимальный возраст фигуристов — 15 лет. Я думаю, что возрастной ценз повышать больше не будут. Во всяком случае это совсем неразумно», — написала Слуцкая на своей странице в «Инстаграме».
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