Ирина Слуцкая: если поднимут возрастной ценз, то мир потеряет сильнейших спортсменов

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Ирина Слуцкая высказала мнение о повышении возрастного ценза в фигурном катании.



«До сих пор продолжаются рьяные дискуссии по поводу повышения возрастного ценза в фигурном катании. То, что сейчас наши спортсменки в 14 лет прыгают четвертные прыжки, — это действительно здорово! Наших молодых звёздочек заслуженно знает весь мир!



Но. Я считаю, что если поднимут возрастной ценз, то мир потеряет сильнейших спортсменов. Мы лишимся зрелищности и конкуренции, за счёт которых наш вид спорта стал популярнейшим на сегодняшний день. Кроме того, если наши фигуристки в 15 лет могут показывать прекрасное катание с исполнением сложнейших элементов, то зачем запрещать им это?!

Последнее повышение возрастного ценза было в 1998 году после Олимпийских игр в Нагано. Тогда установили минимальный возраст фигуристов — 15 лет. Я думаю, что возрастной ценз повышать больше не будут. Во всяком случае это совсем неразумно», — написала Слуцкая на своей странице в «Инстаграме».