Невезучее поколение. Гениальные российские фигуристки так и не станут великими?

В фигурном катании очередная отмена соревнований — на этот раз спортсмены остались без финала Гран-при. И, как назло, это произошло, когда россияне готовились установить историческое достижение. А обиднее всего за наших одиночниц: Анна Щербакова и Алёна Косторная снова лишились крупного международного старта. Им и Александре Трусовой банально не везёт. За 2,5 года девочкам из знаменитого трио выдалась лишь единственная возможность поучаствовать на чемпионатах мира и Европы и в финале Гран-при. При этом престижные титулы имеют только Аня и Алёна.

Гениальные фигуристки рискуют отправиться в забытье из-за постоянной отмены турниров. На пятки им наступает вчерашняя юниорка Камила Валиева, уже успевшая переписать на себя несколько мировых рекордов. Спасти девочек от незавидной участи и перезапустить их карьеру способна только Этери Тутберидзе.

Самое невезучее поколение фигуристок

В России отмену финала серии Гран-при восприняли очень болезненно. Турнир должен был стать важной частью подготовки наших спортсменов к Олимпиаде в Пекине. Помимо возможности отработать программы, фигуристы получили бы шанс улучшить своё положение на международной арене. Речь идёт не только о медалях, но и об авторитете среди судей — как минимум в двух видах триумф россиян был обеспечен. Но ни парникам, ни одиночницам не суждено сотворить историю в Осаке.

Вот только если о дебютантках взрослого сезона Камиле Валиевой и Майе Хромых беспокоиться не приходится, ведь у девочек ещё всё впереди, то за членов уникального трио Трусова-Щербакова-Косторная становится безумно обидно. И хотя в Японию коллектив отправился бы в неполном составе, чувство разочарования разделяют и болельщики Саши. Гениальное поколение фигуристок, устроивших революцию в женском одиночном катании, можно официально признать самым невезучим, поскольку они не могут подтвердить свои достижения медалями престижных турниров.

За 2,5 года на взрослом уровне спортсменки могли поучаствовать лишь в трёх крупных стартах. Титул чемпионки Европы есть только у Косторной, повезло стать лучшей на первенстве мира Щербаковой, а вот Трусова по-прежнему без больших побед. Как бы это ни было парадоксально, но именно Королева квадов никак не может подняться на вершину пьедестала. И ведь дело не только в способностях Саши. Против неё играют обстоятельства. В условиях жёсткой конкуренции внутри страны потеря любого из международных стартов — серьёзная угроза для карьеры. Не успев вписать своё имя в списки победителей различных соревнований, Трусова, равно как и Косторная с Щербаковой, рискует так и не стать великой фигуристкой.

Валиева подвинула знаменитое трио с пьедестала

На место Саши, Ани и Алёны придут новые спортсменки — более юные, прыгучие, голодные до побед. Как минимум одной фигуристке уже удалось бросить вызов Трусовой, Щербаковой и Косторной. Камила Валиева блестяще открыла олимпийский сезон, записав на своё имя несколько мировых рекордов. И технически, и артистически ученица Этери Тутберидзе уже во многом превосходит предыдущих лидеров. Конечно, Камиле ещё есть куда расти, но пока она кажется самой сбалансированной фигуристкой сборной России, а следовательно, и главной претенденткой на золото в Китае.

Специалисты многого ждут от этой невероятной спортсменки. Александр Жулин, например, назвал её «человеком с другой планеты», и с ним сложно не согласиться. Катание Камилы завораживает, а сложнейшие прыжки, исполненные с необычайной лёгкостью, заставляют задуматься, а есть ли у неё вообще предел? Вместе с тем высокая работоспособность и эффективность Валиевой олицетворяют порядок в современном женском одиночном катании. Одно поколение сменяет другое, и если для страны в глобальном смысле безразлично имя будущей чемпионки, то для самих фигуристок такая ситуация — личная драма.

Саша, Аня и Алёна планомерно шли к этому сезону, но, помимо сильной конкурентки, встретились с другими трудностями. В самый неподходящий момент Трусова получила травму ноги. Русская ракета умудрилась прыгнуть пять квадов в одной программе, а также стала стремительно прибавлять во второй оценке. У Саши было всё, чтобы на равных соперничать с Валиевой. Но теперь она находится в роли догоняющей, и ещё неизвестно, сможет ли она набрать форму после реабилитации. Не менее сложно проходит сезон у Ани с Алёной: первая травмировалась в межсезонье, из-за чего упустила много времени, а вторая всё ещё борется с последствиями пубертата. Девочки находятся в шатком положении перед главным стартом в карьере.

Трусова, Щербакова и Косторная смогут устроить новую революцию?

Единственный выход для Саши, Ани и Алёны — это остаться ещё на один олимпийский цикл. Потеря этих талантливых фигуристок станет настоящей трагедией для всего спортивного сообщества. Воспитанницы «Хрустального» постепенно меняют своё мироощущение, формируются личностно, что отражается на стиле их катания. До глубоких образов доросла Трусова, экспериментирует на льду Щербакова, устраивает яркие перформансы Косторная. Их потенциал огромен — им просто не хватает времени и возможностей раскрыться и выдать всё, что есть внутри.

В связи с этим идея о повышении возрастного ценза не выглядит такой уж плохой. Изменения, которые могут последовать после Олимпийских игр, поспособствуют продлению карьеры одиночниц, а также позволят раскрыться таким спортсменкам, как Трусова, Щербакова и Косторная. Не факт, что у каждой из них получится показывать такие же стабильно высокие результаты, однако вот Саша настроена серьёзно. Фигуристка рассказывала, что планирует бросить вызов системе и выступить на трёх Олимпиадах. Делились своими мечтами о долгой карьере и Аня с Алёной. И девочкам с их талантом вполне под силу устроить ещё одну революцию.

Спортсменок нужно лишь поддержать в их стремлении, а кто, как не Тутберидзе, способна это сделать? Специалист отлично раскрывает сильные стороны своих учениц. Сумев подготовить Трусову, Щербакову и Косторную к следующему циклу, Тутберидзе не только исполнит мечту девочек, но и докажет, что всё-таки умеет работать со взрослыми фигуристками. Надеемся, что стараниями лучшего тренера в мире мы не потеряем уникальное трио спортсменок так скоро, и Аня, Алёна и Саша ещё долго будут радовать нас своими выступлениями.