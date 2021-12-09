Виктория Синицина рассказала, когда стоит начинать заниматься фигурным катанием

Российская фигуристка Виктория Синицина, выступающая в танцевальном дуэте с Никитой Кацалаповым, ответила на вопрос подписчиков о начале занятий фигурным катанием.

«Много вопросов про фигурное катание и про то, во сколько лет начинать. Меня привели в фигурное катание в 4 года. Думаю, это хороший возраст. Но я бы даже чуть раньше начала учить ребёнка чувствовать своё тело. Например, отправила бы на балет или как-то готовила ко льду.

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Бывает, что дети начинают в 6-8 лет. Но лично моё мнение — сейчас фигурное катание так развилось, что ребёнку будет сложнее бороться с теми, кто начал раньше. Ну а если хотите заниматься не профессионально, а для себя, то начинайте в любом возрасте. По-моему, это всегда круто», — написала Синицина.

Пост доступен в «инстаграме» Виктории Синициной.

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