Боброва — о Трусовой: травма — это большой шаг назад

Российская фигуристка Екатерина Боброва поделилась мнением о перспективах Александры Трусовой перед Олимпиадой в Пекине. В ноябре ученица Этери Тутберидзе получила травму ноги и только недавно приступила к тренировкам.



«К сожалению, на данный момент у Саши травма. А травма — это большой шаг назад, потому что, когда ты получаешь травму, тебе нужно восстановиться. Если болит нога, то нужно лежать, не трогать её, да, ты можешь какие-то упражнения руками делать, отжимания, подтягивания, планки, но, чтобы зажила травма, чтобы она потом не аукнулась тебе, нужно на какое-то время оставить её в покое. После того как ты не выходил на лёд или не в полную силу катался, возвращать свою форму — это как с лета начинать.



Потом, опять же, у Саши не было сейчас соревнований, практики, а это тоже очень важно, потому что step by step, от соревнования к соревнованию у тебя нарабатывается некий опыт к главному старту сезона. Под каким стартовым номером ты выходишь, с кем ты соревнуешься в этой стране, в другой, и ты уже идёшь по накатанной по этим соревнованиям, и, конечно, так проще», — сказала Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

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