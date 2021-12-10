Комментатор Андрей Журанков: Камила Валиева стоит на спинах Медведевой и Загитовой

Известный комментатор Андрей Журанков сравнил российскую фигуристку Камилу Валиеву и двукратную чемпионку мира в женском одиночном катании Евгению Медведеву.
«Хочу ли я сравнить Медведеву с Валиевой? Не хочу. Но сделаю. Давайте так, 15-летняя Валиева и 15-летняя Медведева… Я о чём говорил — по тому, что было заложено до этих 15 лет и на каком уровне, на каком базисе Валиева вошла во взрослое фигурное катание, видно, что она этим базисом превосходит остальных… Можно сказать, что она стоит на спинах Медведевой и Загитовой, потому что она идёт следом, но на самом деле тот базис, который в неё был заложен, делает её в 15 лет ярче, чем были Медведева и Загитова в 15 лет. Вот и всё.
Это притом, что Женя Медведева — единственная фигуристка за последние много-много лет, которая была самой стабильной. Ещё раз: нельзя сравнивать Медведеву титулованную, Медведеву заслуженную, Медведеву просто потрясающую и Валиеву, которая только начинает свой путь. Мы говорим про 15 лет. Про то, кто как начинал во взрослом фигурном катании», — сказал Журанков в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».
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