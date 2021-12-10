«К сожалению, поздновато». Боброва — о сотрудничестве Морозова и дуэта Степанова/Букин

Российская фигуристка Екатерина Боброва оценила переход Николая Морозова в тренерский штаб многократных призёров чемпионата Европы в танцах на льду Александры Степановой и Ивана Букина.
«То, что Николай Морозов вошёл в тренерский штаб Степановой и Букина, я считаю, это очень большой плюс. Потому что Коля действительно может привнести новые краски, хотя это наиярчайшая пара современности с интересными элементами, интересными программами.
Откровенно говоря, если Коля действительно будет полыхать идеей помочь Степановой и Букину, он очень хорошо будет помогать Ирине Жук и Александру Свинину. Но… К сожалению, поздновато. Вот хотя бы сезон назад — уже бы мы увидели этот толчок. Всегда, когда что-то происходит новое и свежее, это даёт толчок. Ну, может, хотя бы в начале сезона. Хотя я в любом случае рада за ребят. Думаю, уже к чемпионату России мы увидим эту классную работу», — сказала Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».
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