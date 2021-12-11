Эксперт: у Мишиной и Галлямова есть техническое преимущество перед китайцами

Бывшая американская фигуристка, ныне аналитик телеканала NBC Sports Тара Липински оценила перспективы российской пары Анастасия Мишина — Александр Галлямов и китайской Суй Вэньцзин — Хань Цун выиграть предстоящую Олимпиаду в Пекине.
«У Мишиной и Галлямова есть техническое преимущество», — сказала олимпийская чемпионка Нагано Тара Липински, слова которой приводит Yahoo Sports.
«Суй и Хань имеют преимущество в артистической составляющей. Будет ли это вопрос того, чья техника окажется ярче? Или на арене в Китае, в их родном городе, у них будет невероятно эмоциональное выступление, которое склонит чашу весов в их пользу?» — сказала Липински.
Эксперт отметила, что сейчас, после отмены финала Гран-при в Японии, пары можно сравнить только по предыдущим стартам. Мишина и Галлямов имели среднее преимущество над своими конкурентами в 2,83 балла за соревнование.
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