«Держись». Елизавета Туктамышева отреагировала на серьёзную травму Татьяны Волосожар

Чемпионка мира и Европы 2015 года, российская фигуристка Елизавета Туктамышева обратилась к двукратной олимпийской чемпионке Татьяне Волосожар, которая получила серьёзную травму во время выступления в шоу «Ледниковый период». Партнёром Татьяны на проекте является актёр Фёдор Федотов.
Волосожар сообщила, что после падения у неё на колене образовалась шишка. После обследования был поставлен диагноз «разрыв мениска». По словам Татьяны, ей требуется операция, поэтому участие в следующих выпусках «Ледникового периода» под вопросом.
В комментарии к посту Волосожар Туктамышева написала «Держись» и добавила эмодзи.
Фото: «Инстаграм» Татьяны Волосожар
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