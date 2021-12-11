«Держись». Елизавета Туктамышева отреагировала на серьёзную травму Татьяны Волосожар

Чемпионка мира и Европы 2015 года, российская фигуристка Елизавета Туктамышева обратилась к двукратной олимпийской чемпионке Татьяне Волосожар, которая получила серьёзную травму во время выступления в шоу «Ледниковый период». Партнёром Татьяны на проекте является актёр Фёдор Федотов.

Волосожар сообщила, что после падения у неё на колене образовалась шишка. После обследования был поставлен диагноз «разрыв мениска». По словам Татьяны, ей требуется операция, поэтому участие в следующих выпусках «Ледникового периода» под вопросом.

В комментарии к посту Волосожар Туктамышева написала «Держись» и добавила эмодзи.

Фото: «Инстаграм» Татьяны Волосожар

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