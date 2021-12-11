Боброва — о новом номере в «Ледниковом периоде»: всё с самого начала пошло наперекосяк

Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Екатерина Боброва рассказала о новом номере в шоу «Ледниковый период». Она выступает в паре с актёром Макаром Запорожским.

«Раз на раз не приходится… Если до этого у нас получалось каким-то волшебным образом ставить номер за одну ночь перед съёмками и отлично его показывать, то в этот раз не прокатило… Но дело не в самой постановке, которую я считаю очень удачной! Просто всё с самого начала пошло наперекосяк. Рассказываю.



По классической схеме номер ставили накануне. Музыку и образ Макара мы придумали и выбрали заранее. Спартак. Но вопрос моей роли оставался открытым до конца. Так как костюмы очень сложно сшить за ночь, было принято решение делать собирательный образ гречанки. Ну естественно, это было белое платье, которое в итоге получилось очень красивым! Когда мы начали постановку, мой персонаж вырисовался сам собой. Богиня смерти. Но какая богиня смерти в белом платье?!

Но костюм уже был сшит. Пришлось импровизировать. После прогона в день съёмок пошла к визажистам, и начали с помощью «ритуальных» рисунков на руках и лице делать из меня богиню смерти. Именно в этот день произошёл какой-то казус с количеством визажистов на площадке: их жутко не хватало! А сценический грим надо было делать многим. В итоге меня дорисовывали вплоть до того момента, когда надо было уже бежать на лёд!

Макар сам размялся, но номер мы не успели пройти вместе и поддержки тоже не размяли. Как только последний штрих был дорисован, я за 20 секунд надела коньки, выбежала на лёд и встала в первую позу… Что произошло дальше вы увидите сами… Конечно, когда выставили оценки, я очень расстроилась. Ведь номер был потенциально очень крутой! Но всё с самого начала пошло не так. Финалом всего было то, что в листочках судей, где написаны наши образцы, произошла путаница, и им написали, что наши роли — это Спартак и Фригия, его жена. Вот судьи и пытались понять весь номер, где его жена? Так и не поняли… Это был очередной опыт. Ведь без падений не бывает взлётов», — написала Боброва.

Пост доступен в «инстаграме» Екатерины Бобровой

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