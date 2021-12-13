«Это было каким-то волшебством». Ирина Слуцкая — о создании костюма фигуристки

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая рассказала о создании костюма фигуристки.
«Сшейте фигуристке идеальное платье, и она завоюет весь мир. Костюмы фигуристов — это настоящие произведения искусства!!! Как правило, они создаются портными вручную. Для каждой программы шьётся свой костюм, который соответствует настроению выступления.
Как процесс изготовления костюма происходил у меня:
когда программа была уже поставлена, ко мне на тренировку приходила портная (она же художница), смотрела программу и в голове рисовала образы.
Я всегда говорила, какого приблизительно цвета костюм мне бы хотелось. Но у художницы было своё экспертное видение.
Затем рисовали несколько эскизов костюма, из которых я уже выбирала один.
Меня всегда поражал процесс создания костюма. Как ловко, прямо на мне, отрезались юбки, мелом прорисовывался рисунок. Костюм полностью подгоняли под тебя, под твой комфорт. Это было каким-то волшебством.
Кстати, первые костюмы мне мама шила сама, когда я была маленькая. В те времена считалось, что если ты нашёл тянущийся материал, блёстки и бисер, то ты очень крут!!! Поэтому я очень радовалась, когда маме это удавалось.
А если совсем повезёт и вожделенные обрезки ткани попадают в твои руки, то появлялась возможность самой сшить бант для волос и красиво обшить железные заколки!» — написала Слуцкая на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Ирины Слуцкой в «Инстаграме».
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