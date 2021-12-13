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Канадский хореограф предположил, какие места займут российские фигуристки на Олимпиаде

Канадский хореограф предположил, какие места займут российские фигуристки на Олимпиаде
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Канадский хореограф Эшер Хилл в эфире CBC Sports оценил перспективы российских фигуристок на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Это довольно очевидно. Российские фигуристки выиграют все медали. Золото завоюет Камила Валиева, новый феномен. Я считаю её особенной. Она соревнуется сама с собой, дважды побила свой же рекорд. Лишить её золота может лишь она сама.

На втором месте будет Анна Щербакова. На третье мы поставим Елизавету Туктамышеву. Состав российской команды ещё не объявлен, но я думаю, что она поедет на Олимпиаду. Я очень этого хочу. Туктамышева этого заслуживает. Олимпиада заслуживает того, чтобы увидеть её магические движения руками. Я сам этого хочу. Россиянки возьмут все медали», — сказал Хилл.

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