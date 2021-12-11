Алина Загитова: делюсь с вами долгожданными кадрами из Мексики

Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Алина Загитова опубликовала фотографии с мастер-класса, который она провела в Мексике.

«Mexico. Muchas gracias! Делюсь с вами долгожданными кадрами из Мексики. Прогулка по загадочному Теотиукану, мастер-классы с юными фигуристами и душевные разговоры после тренировок — всё это подарило мне огромный заряд энергии!

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Из-за насыщенного графика у меня не всегда вовремя получается делиться с вами происходящими событиями. Я действительно очень стараюсь быть активнее в социальных сетях. Иногда даже монтирую видео на бегу или в самолёте. Ведь так хочется быть ближе к вам… Очень приятно читать ваши трогательные комментарии и искренние пожелания! Несмотря на их большое количество, я всё вижу и ценю каждое слово. Огромное спасибо, что понимаете и поддерживаете меня», — написала Загитова.

Пост доступен в «инстаграме» Алины Загитовой.

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