Канадские эксперты предположили, что российские пары завоюют две медали на Олимпиаде-2022

Канадский хореограф Эшер Хилл и фигурист Дилан Москович в эфире CBC Sports поделились ожиданиями от соревнований спортивных пар на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Мой прогноз основан на личных симпатиях. Думаю, золото выиграют Суй Вэньцзин и Хань Цун. Игры пройдут в Китае. Это очень классная пара. Мишина и Галлямов демонстрируют гораздо больше энергии и стабильности, но я весь сезон говорю, что Суй и Хань продолжают развиваться и двигаются в своём темпе. Они словно играют в шахматы, в свою долгую игру. Если они не выиграют, это будет грабёж.



На второе место поставлю Мишину и Галлямова. Это стабильная, сильная, мощная пара. Они продолжают прибавлять. У них лучшие оценки в этом сезоне. Они точно будут главными конкурентами китайского дуэта. Думаю, второе место будет у них», — сказал Москович.



«Что касается третьего места, то это немного спорно, но я назову Тарасову и Морозова. Я знаю, что они работают над своей стабильностью, чтобы успешно выполнять прыжки. Надеюсь, стабильность всё же придёт», — отметил Хилл.



«Тарасова и Морозов выглядят плоско, поэтому их ошибки хорошо видны. Но они самая чистая пара в плане линий. Они характерный пример российской пары. Они выглядят как танцоры балета на льду. Я поставлю их на третье место», — добавил Москович.

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