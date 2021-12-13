Тарасова отреагировала на снятие Косторной с чемпионата России

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала снятие чемпионки Европы Алёны Косторной с предолимпийского чемпионата России из-за травмы. Соревнования пройдут в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря. Там будут разыграны путёвки на Олимпийские игры — 2022 в Пекине (Китай).

«Ну не выступает девочка, и что? Чемпионат России потеряет из-за её отсутствия», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

18-летняя Косторная — чемпионка Европы (2020), победительница финала Гран-при сезона-2019/2020, серебряный (2020) и двукратный бронзовый (2018, 2019) призёр чемпионатов России.

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