Екатерина Боброва рассказала, как обыграли травму руки её партнёра в «Ледниковом периоде»

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва рассказала, как обыграли травму руки её партнёра, актёра Макара Запорожского, в телепроекте «Ледниковый период».
«Даже не верится, что полуфинал позади, а завтра уже финал. И всё! Если честно, даже как-то ещё осознание этого не пришло. Чувствую, накатит тогда, когда соберусь ехать на тренировку, а уже не надо будет.
Возвращаясь к сегодняшней съёмке. Нам нельзя рассказывать о выборе музыки и образах заранее. Но я и не говорю. Это и так понятно. Ну а как мы ещё могли обыграть травму руки Макара?!
Завтра катаем финальный номер из уже ранее показанных. Конечно, изначально хотели катать одну программу, но из-за руки выбрали другую. Надо же было хоть как-то её обыграть», — написала Боброва на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Екатерины Бобровой в «Инстаграме».
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