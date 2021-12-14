Екатерина Боброва рассказала, как обыграли травму руки её партнёра в «Ледниковом периоде»

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва рассказала, как обыграли травму руки её партнёра, актёра Макара Запорожского, в телепроекте «Ледниковый период».

«Даже не верится, что полуфинал позади, а завтра уже финал. И всё! Если честно, даже как-то ещё осознание этого не пришло. Чувствую, накатит тогда, когда соберусь ехать на тренировку, а уже не надо будет.



Возвращаясь к сегодняшней съёмке. Нам нельзя рассказывать о выборе музыки и образах заранее. Но я и не говорю. Это и так понятно. Ну а как мы ещё могли обыграть травму руки Макара?!



Завтра катаем финальный номер из уже ранее показанных. Конечно, изначально хотели катать одну программу, но из-за руки выбрали другую. Надо же было хоть как-то её обыграть», — написала Боброва на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Екатерины Бобровой в «Инстаграме».