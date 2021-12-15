Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Потрясающе сексуально». Судьи «Ледникового периода» оценили номер Муцениеце и Энберта

«Потрясающе сексуально». Судьи «Ледникового периода» оценили номер Муцениеце и Энберта
Комментарии

Актриса Дарья Мороз, вошедшая в состав жюри «Ледникового периода», оценила выступление Александра Энберта и Агаты Муцениеце в очередном выпуске проекта. В начале номера партнёрша продемонстрировала танец на пилоне.

«Такого на проекте ещё никто не делал — пилон, коньки. Одна из самых стильных и романтических пар проекта. Потрясающе сексуально», — приводит слова Мороз WMJ.

Актёр Даниил Спиваковский, также ставший членом жюри, назвал этот номер короткометражным фильмом. В состав жюри полуфинального выпуска также вошли Татьяна Навка, Роман Костомаров и Максим Траньков.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!

Новость по теме
«Становится очень грустно». Тотьмянина — о заключительной съёмке «Ледникового периода»
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021