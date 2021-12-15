«Потрясающе сексуально». Судьи «Ледникового периода» оценили номер Муцениеце и Энберта
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Актриса Дарья Мороз, вошедшая в состав жюри «Ледникового периода», оценила выступление Александра Энберта и Агаты Муцениеце в очередном выпуске проекта. В начале номера партнёрша продемонстрировала танец на пилоне.
«Такого на проекте ещё никто не делал — пилон, коньки. Одна из самых стильных и романтических пар проекта. Потрясающе сексуально», — приводит слова Мороз WMJ.
Актёр Даниил Спиваковский, также ставший членом жюри, назвал этот номер короткометражным фильмом. В состав жюри полуфинального выпуска также вошли Татьяна Навка, Роман Костомаров и Максим Траньков.
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