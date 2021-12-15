Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Екатерина Боброва: еду на «Ледниковый период», но так не хочется

Екатерина Боброва: еду на «Ледниковый период», но так не хочется
Комментарии

Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Екатерина Боброва рассказала о настрое на съёмки финала «Ледникового периода». Она выступает в паре с актёром Макаром Запорожским.

«У меня смешанные чувства. Еду на «Ледниковый период», но так не хочется… Потому что не хочется, чтобы это заканчивалось», — написала Боброва в своём «инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Екатерины Бобровой

Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв — олимпийские чемпионы 2014 года (командные соревнования), серебряные призёры Игр-2018 (командные соревнования), чемпионы Европы, многократные призёры чемпионатов России, семикратные чемпионы России.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!

Новость по теме
«Становится очень грустно». Тотьмянина — о заключительной съёмке «Ледникового периода»
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021