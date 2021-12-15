Екатерина Боброва: еду на «Ледниковый период», но так не хочется

Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Екатерина Боброва рассказала о настрое на съёмки финала «Ледникового периода». Она выступает в паре с актёром Макаром Запорожским.

«У меня смешанные чувства. Еду на «Ледниковый период», но так не хочется… Потому что не хочется, чтобы это заканчивалось», — написала Боброва в своём «инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Екатерины Бобровой

Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв — олимпийские чемпионы 2014 года (командные соревнования), серебряные призёры Игр-2018 (командные соревнования), чемпионы Европы, многократные призёры чемпионатов России, семикратные чемпионы России.

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