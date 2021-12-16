Илья Авербух заплакал и попросил пожелать здоровья Татьяне Тарасовой
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Призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух в ходе съёмок финала очередного сезона телепроекта «Ледниковый период» заплакал и попросил пожелать здоровья заслуженному тренеру СССР по фигурному катанию Татьяне Тарасовой. Об этом информирует «Газета.ру». Ранее сообщалось, что Тарасова пропустила съёмки «Ледникового периода» из-за проблем со здоровьем.
«Ледниковый период» — это то, что позволяет...» — начал Авербух, но не договорил из-за слёз.
«Сейчас наша сила очень нужна Татьяне Анатольевне. Предлагаю громкими аплодисментами поддержать её», — добавил он.
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