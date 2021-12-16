«Чувствую растерянность». Екатерина Боброва — о финальном выпуске «Ледникового периода»

Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Екатерина Боброва поделилась впечатлениями от съёмок финального выпуска очередного сезона «Ледникового периода». Она выступала в паре с актёром Макаром Запорожским.

«Вот и всё. Сегодня завершился последний съёмочный день «Ледникового периода»! Даже немного вам завидую: у вас ещё столько интересных и захватывающих выпусков, которые только предстоит посмотреть! А наш путь завершён.



Сегодня мне каталось вдвойне ответственно, но и втройне приятно, ведь поддержать меня приехала вся семья! Последний раз такое помню на соревнованиях в далёком 2018 году! Несмотря на то что это шоу, привычка звонить и рассказывать папе или маме, как прошла тренировка или съёмка, осталась до сих пор. Они одни из первых видят мои слёзы, слышат моё недовольство, понимают по интонации, что случилась маленькая победа.



Моя семья — мои главные болельщики на протяжении всей карьеры, да и после неё тоже. И для меня это очень важно. Ведь без них всего бы этого в моей жизни не произошло! Что я сейчас чувствую? Может, растерянность. Или грусть о завершении. Ведь самое крутое — не конечная точка движения, а сам путь», — написала Боброва.

Пост доступен в «инстаграме» Екатерины Бобровой

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