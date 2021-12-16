Американский журналист — об Алёне Косторной: откуда у юной фигуристки проблемы с почками?

Американский журналист Дэвид Лис рассказал, что у российской фигуристки Алёны Косторной два года назад возникли проблемы с почками.
«Когда Алёна Косторная снялась с юниорского чемпионата мира 2019 года, нам сказали, что у неё какое-то заражение в ноге. Представители «Хрустального» и сестра Тутберидзе продолжали говорить об этом, пока не появилась новость, что фигуристке нужно было почистить почки. Почему у юной фигуристки вообще возникли проблемы с почками? Это хороший вопрос.
Но к тому времени, как мы это узнали, фигуристка уже прыгала тройной аксель и каталась так вдохновенно, что мы уже и забыли о других вещах. За то межсезонье она выросла больше, чем любая другая фигуристка Тутберидзе», — сказал Лис в подкасте The Skating Lesson.
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