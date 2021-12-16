Американский журналист оценил, как менялись объяснения перелома ноги Анны Щербаковой

Американский журналист Дэвид Лис высказался о переломе ноги, который получила российская фигуристка Анна Щербакова в 2017 году.

«Нам рассказывали, что Анна Щербакова в 2017 году сломала ногу не на льду. Нет, она не была слишком хрупкой и не делала ничего слишком опасного. Это вообще было не на катке. Хотя появились слухи, что это случилось во время исполнения четверного тулупа, который она затем вообще перестала исполнять.

Историю потом стали рассказывать иначе: она получила травму не при исполнении столь опасного четверного прыжка. Они не заставляли юную девочку. И вообще это было на тройном тулупе в каскаде, и травма была получена не в «Хрустальном» — настоящем храме травм. Нам сказали, что она травмировалась в тренировочном лагере. Это, конечно, совсем другое. Хотя тренеры из «Хрустального» с ней работали те же. Иногда такие хорошие истории становятся проблемой», — сказал Лис в подкасте The Skating Lesson.

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