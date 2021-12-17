Беременная жена Александра Энберта, попавшая в реанимацию, рассказала о своём состоянии

Алеся Энберт, супруга российского фигуриста Александра Энберта, сообщила, что она была переведена в обычную палату. Ранее стала известно, что она попала в реанимацию ковид-госпиталя для беременных.
«Друзья, всем огромное спасибо за поддержку! Меня переводят в обычную палату, а, значит, завтра уже увидимся. Вы самые лучшие!» — обратилась Алеся Энберт к подписчикам в своём «инстаграме».
В октябре пара объявила, что Алеся беременна.
Александр Энберт — серебряный призёр Олимпийских игр – 2018 в команде, бронзовый призёр чемпионатов мира и Европы в паре с Натальей Забияко. В феврале 2020 года из-за проблем со здоровьем Александр вынужден был завершить спортивную карьеру в профессиональном спорте и теперь выступает только в шоу. Он был партнёром Евгении Медведевой в спектакле «Анна Каренина», второй год участвует в телепроекте «Ледниковый период».
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