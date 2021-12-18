«Только маме не говори». Алина Загитова обратилась к 14-летней сестре Сабине

Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Алина Загитова поздравила с днём рождения свою сестру Сабину, которой исполнилось 14 лет.
«Сегодня очень важный для меня день — день рождения моей сестрёнки Сабины. Смотрю на тебя и понимаю, как быстро ты становишься взрослой… А в чём-то ты даже взрослее меня! Ты — моя лучшая подруга! С тобой можно подурачиться, а можно поговорить по душам, ты вдохновляешь меня на такие вещи, на которые я бы возможно так просто и не решилась — чего стоит только наш прыжок в Скайпарке. Всё, за что ты берёшься, становится чем-то суперинтересным.
Я безумна рада, что мы так близки и хочу, чтобы так было всегда. Сабина, я тебя очень люблю! С каждым днём ты становишься только прекраснее. Семья для меня — самое главное. Моя! Сохрани свой огонь внутри! Расти, пробуй новое, исследуй себя, делай — что хочется, а что не хочется — не делай. Только маме не говори! Будь счастлива каждый день и каждое маленькое мгновение! И помни — я всегда рядом!» — написала Загитова.
Пост доступен в «инстаграме» Алины Загитовой
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 18 декабря 2021
-
10:06
-
10:01
-
09:47
-
08:19
-
06:34
- 17 декабря 2021
-
23:37
-
23:16
-
22:28
-
20:57
-
20:33
-
17:14
-
16:30
-
15:41
-
15:12
-
15:07
-
14:47
-
14:34
-
14:32
-
14:22
-
14:04
-
13:55
-
13:51
-
12:59
-
12:37
-
12:03
-
11:45
-
11:39
-
10:44
-
09:49
-
09:43
-
09:14
-
09:10
-
07:40
-
01:00
-
00:45